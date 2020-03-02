Kendileri küçük yürekleri büyük - Son Dakika

Kendileri küçük yürekleri büyük
6 saat önce
ARNAVUTKÖY'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:58 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Türkiye İdlib'de 34 evladını kaybetti. Şehitler bütün Türkiye'de yürüyüşlerle anıldı. Arnavutköy'de 6 çocuğun özel yürüyüşü ise görenleri duygulandırdı. Çocukların 3'ü kamuflaj giydi. En önde yürüyen 3 çocuğa arkadan 3 çocuk da bayrak açarak eşlik etti. Arnavutköy sokaklarında çocukların 'en büyük asker bizim asker' sloganları yankılandı. Küçük yürekler sokaklarda uzun süre sloganlar atarak yürüdü.
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