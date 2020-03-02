Kendileri küçük yürekleri büyük - Son Dakika
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Kendileri küçük yürekleri büyük

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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ARNAVUTKÖY'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye İdlib'de 34 evladını kaybetti. Şehitler bütün Türkiye'de yürüyüşlerle anıldı. Arnavutköy'de 6 çocuğun özel yürüyüşü ise görenleri duygulandırdı. Çocukların 3'ü kamuflaj giydi. En önde yürüyen 3 çocuğa arkadan 3 çocuk da bayrak açarak eşlik etti. Arnavutköy sokaklarında çocukların 'en büyük asker bizim asker' sloganları yankılandı. Küçük yürekler sokaklarda uzun süre sloganlar atarak yürüdü.


Arnavutköy, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:58 Kaynak: DHA
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