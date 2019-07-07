Kendilerine polis süsü veren gaspçılar yakalandı
58 dakika önce
Kendilerine polis süsü vererek gasp ve yağma olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:02 Kaynak: AA
Kendilerine polis süsü vererek gasp ve yağma olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ODTÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu Y.T.O. ile A.E.K'yi evlerine kadar takip ettikten sonra kendilerini polis gibi tanıtıp öğrencilerin cep telefonlarını ve paralarını gasp eden E.Ö. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.
Sonrasında yapılan çalışmalarda ekipler, öğrencilere ait olan paralara ve gasp edilen telefonların satıldığı kişilere ulaşarak telefonlara el koydu.
Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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