Son Dakika Haberleri: Kendilerine polis süsü veren gaspçılar yakalandı
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Kendilerine polis süsü veren gaspçılar yakalandı

58 dakika önce

Kendilerine polis süsü vererek gasp ve yağma olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.

Kendilerine polis süsü veren gaspçılar yakalandı, System.String[]
Kendilerine polis süsü vererek gasp ve yağma olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ODTÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu Y.T.O. ile A.E.K'yi evlerine kadar takip ettikten sonra kendilerini polis gibi tanıtıp öğrencilerin cep telefonlarını ve paralarını gasp eden E.Ö. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.
Sonrasında yapılan çalışmalarda ekipler, öğrencilere ait olan paralara ve gasp edilen telefonların satıldığı kişilere ulaşarak telefonlara el koydu.
Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:02 Kaynak: AA
Etimesgut, Polis, Güncel
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