Son Dakika Haberleri: Kendilerine "polis süsü" veren gaspçılar yakalandı
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Kendilerine "polis süsü" veren gaspçılar yakalandı

2 saat önce

Türkiye'ye iş kurmak amacıyla gelen yabancıları, kendilerini polis olarak tanıtıp gasbettiği iddia edilen 3'ü İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Türkiye'ye iş kurmak amacıyla gelen yabancıları, kendilerini polis olarak tanıtıp gasbettiği iddia edilen 3'ü İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Antalya'dan İstanbul'a iş kurmak amacıyla giden Irak vatandaşının, Anadolu Otoyolu Kartepe mevkisinde kendisine polis süsü veren kişilerce 5 bin dolarının gasbedilğini ihbar etmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Araç plakalarını tespit edilen ekipler, şüpheliler S.S. (30), İran uyruklu M.M. (31), A.I. (34) ve A.J'yi (46) düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin daha önce de İstanbul'da Kuveyt, Afganistan, Irak ve Özbekistan uyruklu kişileri benzer yöntemlerle gasbettiğini ve Ankara'da da 5 ayrı olaya karıştığını tespit etti.
Şüphelilerin, Afganistan'dan Türkiye'ye tüp bebek tedavisi için gelen bir ailenin de 2 bin 500 dolarını aynı yöntemle aldığı öğrenildi.
Ayrı olaylardan 100 bin lira gasbeden şüphelilerin, Ankara'da lüks bir hayat yaşadığı belirlendi.
S.S'ye ait otomobil kiralama dükkanından başkaları adına kiralanan ve sahte plaka takılan araçların da şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edildi.
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar yakalandı
Türkiye, Polis, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:05 Kaynak: AA
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