KENDİLERİNE POLİS SÜSÜ VEREN GASPÇILARI, POLİS BÖYLE SUÇÜSTÜ YAKALADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KENDİLERİNE POLİS SÜSÜ VEREN GASPÇILARI, POLİS BÖYLE SUÇÜSTÜ YAKALADI - Son Dakika

KENDİLERİNE POLİS SÜSÜ VEREN GASPÇILARI, POLİS BÖYLE SUÇÜSTÜ YAKALADI

6 saat önce

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşı gasp eden 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KENDİLERİNE POLİS SÜSÜ VEREN GASPÇILARI, POLİS BÖYLE SUÇÜSTÜ YAKALADI, System.String[]

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşı gasp eden 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte telsiz ve kelepçe ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 19 Kasım - 13 Ocak tarihlerinde Başakşehir ve Bayrampaşa'da meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, mağdurların ifadeleri doğrultusunda güvenlik  kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri yaptığı takip sonucunda 14 Ocak tarihinde şüphelileri Başakşehir'de bir araç sürücüsünü gasp edecekleri sırada suçüstü yakaladı. Şubeye getirilen Yasin K.(27), Halis K. (35), İmam Ç. (40), Doğan A. (20)'nın polis yeleği ve telsizle araçlarından inerek durdukları otomobillerden indirdikleri kişileri " sizi karakola götürüyoruz " diyerek kendi araçlarına bindirdikleri, ardından darp ederek üzerlerindeki paraları zorla aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin gasp ettikleri kişileri araçlarından indirerek olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. 3 olayda toplamda 25 bin lira nakit para gasp eden şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÖYLE YAKALANDILAR

Öte yandan şüphelilerin polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bir aracı durdurması ve ardından da gelen polis aracını görünce koşarak kaçmaya başlamaları, polisin de yaya olarak kovalamaları yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin polis ekipleri tarafından suçüstü yakalama anı

(Aktüel)

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı


İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:31 Kaynak: DHA
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