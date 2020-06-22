Kendilerine polis süsü vererek para ve cep telefonu çalan şebeke kamerada - Son Dakika

- Kendilerine polis süsü vererek para ve cep telefonu çalan şebeke kamerada

Tatlıcı dükkanına giren 'sahte polisler' üst aradı, çalışanları gasp etti

İSTANBUL - Bağcılar'da kendilerine polis süsü vererek girdikleri dükkanlardan hırsızlık yapan ve yoldan geçen bir şahsın paralarını bu yolla gasp eden şebeke polis operasyonuyla çökertildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken şebekenin bir tatlıcı dükkanından para ve telefon çalması ile şahsın paralarını gasp ettikleri anlar ise kameralara yansıdı.

Bağcılar'da 3 Haziran 2020 tarihinde yaşanan olayda, 5 şahıs bir tatlıcı dükkanına girip kendilerini polis olarak tanıtarak kimlik gösterdi. Yanlarında silah da bulunan şahıslar, tatlıcı dükkanının çalışanlarının üstlerini aradı. 'Sahte polisler' Suriye uyruklu dükkan çalışanlarının cep telefonu ve paralarını alarak iş yerinden ayrıldı.

Aynı şüpheliler 13 Haziran 2020 tarihinde bu kez Mahmutbey Mahallesinde yolda yürüyen Mısır uyruklu Elnzahy M.E.'nin yanına yaklaşarak önce kimlik sordu ardından gasp olayını gerçekleştirdi. Polise başvuran Elnzahy M.E. "Yolda yürüyordum. Yanıma yaklaşıp kimlik sordular ardından cebimde ne kadar para olduğunu sordular. 2 bin 700 liram olduğunu söyleyince 2 bin lirasını istediler. İnceleyip geri vereceklerini söylediler. Sonra kaçtılar" dedi.

Şahıslar Bağcılar'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini sonra kimliklerini tespit etti. Hasan A.(21),Muhammed E. Ç.(21), Özcan O.(19)ve Selman Ç. i adlı şüpheliler Bağcılar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte biri kuru sıkı iki tabanca ile iki adet el telsizi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Hasan A., Muhammed E.Ç. ve Özcan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs Selman Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.