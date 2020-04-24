Kendilerine serbest olduğunu savundu, cezayı yedi - Son Dakika

Kendilerine serbest olduğunu savundu, cezayı yedi

BURSA - Bursa'da denetimleri artıran polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde evrakları olmayan vatandaşlara para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 30 büyük şehir ve Zonguldak ilinde 96 saat sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Yasağın ardından Bursa'da denetimlerini artıran trafik ekipleri, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin geçişine izin verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan kişilere ise cezai müeyyide uygulandı.

Durdurulan bir araçtaki vatandaş, Veyselkarani Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm iş yerinden eve gitmek için yola çıktıklarını söyledi. Polis ekiplerinin evrak istemesi üzerine, kaymakamlığı gittiğini ve kendilerine serbest olduğunu belirten Y.T.'ye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Cezanın ardından polis ekipleri eldivenleri olmayan Y.T.'ye eldiven hediye etti.