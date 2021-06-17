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Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu - Son Dakika

Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu

17.06.2021 10:22

İstanbul'da kendilerine "Tebliğciler" adını veren bir grup, Samatya'da alkol tüketilen mekanların önünde durup insanlara nasihatlerde bulundu. O anların kayda alınmasıyla video sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Samatya'da meyhanelerin bulunduğu sokağa giden bir grup, tebliğ yaptı. Oturan insanların yanına gidip alkol tüketimine dair nasihatlerde bulunan şahıslar, tekel bayilerini de es geçmedi.

O ANLARI YAYINLADILAR

Kendilerini "Tebliğci" olarak adlandıran grup, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Söz konusu video ise kısa sürede gündem yarattı.

"MUTLULUĞU YANLIŞ YERDE ARAMAYIN"

Öte yandan bugünkü köşe yazısında konuya değinen Ahmet Hakan, tebliğ yapan kişilerin hitaplarının nazik, üsluplarının düzeyli olduğunu belirtti. Hakan, verilmek istenen mesajın, kendisine göre "Mutluluğu yanlış yerde aramayın! Gerçek mutluluk Allah'ın yolundadır!" olduğunu yazdı.

"TEBLİĞLER NEDEN ALKOLE KARŞI YAPILIR?"

"Beni rahatsız etmedi bu tebliğ" diyen yazar, son olarak şu ifadelerle konuya başka bir yerden bakmış: "Bu tebliğler, neden sadece alkole karşı yapılır? Neden mesela kadına şiddet konusunda tebliğe çıkılmaz? Neden mesela hayvanlara yönelik eziyetle ilgili bir tebliğ seferberliği başlatılmaz? Neden yalan söylemek ya da harama el uzatmak konulu tebliğlere gerek duyulmaz?"

Kendilerine Tebliğciler adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu

Sosyal Medya, İstanbul, Tebliğ, Alkol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendilerine 'Tebliğciler' adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • mesut özerden : ALLAH razı olsun. bu uyarıları kul hakkıı yiyenlere çocukların taciz edildiği yerlerede yapmalarını bekliyorum Cevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır
  • Ahmet TORUN: Âl-i İmran Sûresi -104 ?????????? ???????? ??????? ????????? ????? ????????? ????????????? ?????????????? ???????????? ???? ???????????? ????????????? ???? ?????????????? ???? İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Cevap Yaz 70 22 Yayından Kaldır
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