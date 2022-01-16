Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından 11 Ocak'ta sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.

ARALARINDA UZUN SÜREDİR FİKİR ANLAŞMAZLIĞI YAŞANIYOR

Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye'de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.

ARAÇLARINA DA 515 SAYISINI YAZDIKLARI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 19 Suriyeli sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanmayan Suriyelinin ise adli sürecinin devam ettiği bildirildi.

515 SAYISI ARAP HAŞİMİLER DEVLETİ'NİN SEMBOLÜ

Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.