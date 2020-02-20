Kendilerini avukat olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendilerini avukat olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına operasyon kamerada - Son Dakika

Kendilerini avukat olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına operasyon kamerada

6 saat önce

KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtarak telefonla vatandaşları arayan ve kart üyeliği borçlarından dolayı haciz geleceğini söyleyerek dolandırdıkları iddia edilen kişilere yapılan operasyonda, 12 kişi yakalandı.

KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtarak telefonla vatandaşları arayan ve kart üyeliği borçlarından dolayı haciz geleceğini söyleyerek dolandırdıkları iddia edilen kişilere yapılan operasyonda, 12 kişi yakalandı. Emniyet ekiplerinin 3 ilde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonlarda dolandırıcıların yaklaşık 500 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşları arayarak kendisini avukat olarak tanıtan ve Hukuk bürosundan aradığını söyleyen kişiler, aradıkları vatandaşlara 'bir kart üyeliğiniz sebebiyle birikmiş borcunuz bulunmaktadır ve evinize haciz gelecek' diyerek korkutuyorlardı. Telefon konuşmasının ardından kendisini avukat olarak tanıtan kişiler, aradıkları vatandaşlara bir banka hesap numarası gönderiyor ve parayı bu hesaba yatırmalarını söylüyorlardı. Bu yöntemle 30 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Mağdurların verdiği bilgiler ışığında bir süre teknik ve fiziki takip gerçekleştiren siber polisi, şüphelilerin yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirledi. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 4 Şubat günü İstanbul merkezli olarak Kastamonu ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 14 cep telefonu, 14 sim kart, 2 harddisk, 3 hafıza kartı, 3 tablet bilgisayar, 12 banka kartı ve 1570 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Yakalanan 12 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendilerini avukat olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına operasyon kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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