Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi yapacaklarını söyleyerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtan bir suç örgütü üyelerinin telefonla ulaştıkları bazı mağdurlara icra takibi yapacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Bursa ve Kastamonu'daki adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 kişi gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Söz konusu yöntemle 30 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 7'si haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.