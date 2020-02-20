Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi yapacaklarını söyleyerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi yapacaklarını söyleyerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtan bir suç örgütü üyelerinin telefonla ulaştıkları bazı mağdurlara icra takibi yapacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Bursa ve Kastamonu'daki adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 kişi gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Söz konusu yöntemle 30 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 7'si haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Böyle abla düşman başına! Karısını öldüren adama, baldızı avukat tuttu
Türk hacker Tosuncuk'un cep telefonuna sızıp yerini buldu Dolandırıcıların yeni tuzağı! Aradığınızda her 7 saniye için 25 lira fatura geliyor Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:03:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]