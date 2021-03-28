Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da kendilerini bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıttıkları kişinin 116 bin lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle 7 zanlı gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesinde İ.İ'yi (39) arayarak kendilerini bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, sağlık poliçesiyle ilgili geri ödeme yapılacağını ve bunun için kredi çekip hesabında tutması gerektiğini söyledi.

İ.İ, 116 bin lira kredi çektikten sonra zanlıların yönlendirmesiyle parayı dolandırıcıların hesabına yatırdı.

Dolandırıldığını anlayan İ.İ'nin ihbarıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu dolandırıcılıkla ilgili K.U. (21), M.Y. (20), T.N.Y. (21), B.E.İ. (21), S.K. (22), B.T. (21) ve K.İ. (30) operasyonla yakalandı. Zanlıların çok sayıda banka hesabının bulunduğu, komisyon karşılığı banka hesaplarını kullandırdıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda suçta kullanılan cep telefonu, bilgisayar ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.