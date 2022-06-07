Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı

07.06.2022 16:15

Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı Kayseri'de bir evden 90 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı Kayseri'de bir evden 90 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın, önce güvenlik kamerasına, ardından da polise yakalandı.

Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı

Kayseri'de bir evden 90 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de bir evden 90 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın, önce güvenlik kamerasına, ardından da polise yakalandı. Hırsızlık yapmaya giderken başörtüsü takan kadınların, emniyetten çıkarılırken açık olması dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte bir ikametten 90 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, olaya karışan 3 kadının kimliğini tespit etti. Sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kadın, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı
Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı
Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı
Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı
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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendilerini başörtüsüyle kamufle eden hırsızlar, önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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