Kendilerini hakim savcı olarak tanıtan şüphelilere operasyon - Son Dakika

Kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 20 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında önceden gözaltına alınan 5 kişinin de tutuklandığı öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak maddi menfaat temin eden 20 şahıs tespit edildi. İstanbul, Aydın, Elazığ, Bursa ve İzmir'de meydana gelen 12 olayın failleri olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin sabah saatlerinde operasyonda başlatıldı.



İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kocaeli'de saat 05.00 itibariyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.



Öte yandan soruşturma kapsamında 5 şüphelinin önceden gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öğrenildi. - İSTANBUL