KENDİLERİNİ 'HAKİM, SAVCI' OLARAK TANITIP DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞANLARA OPERASYON - Son Dakika
Son Dakika Güncel KENDİLERİNİ 'HAKİM, SAVCI' OLARAK TANITIP DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞANLARA OPERASYON - Son Dakika

KENDİLERİNİ 'HAKİM, SAVCI' OLARAK TANITIP DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞANLARA OPERASYON

6 saat önce

KENDİLERİNİ polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

KENDİLERİNİ 'HAKİM, SAVCI' OLARAK TANITIP DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞANLARA OPERASYON, System.String[]

KENDİLERİNİ polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıttıktan sonra 'hesaplarınız terör örgütlerinin eline geçti' diyerek vatandaşların evde veya bankada bulunan paralarını ve değerli eşyalarını dolandırıcılık yoluyla elde etmeye çalışan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakların gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik, İstanbul, Şanlıurfa, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:53 Kaynak: DHA
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