Son Dakika Haberleri: Kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde telefonla aradıkları bir kişiyi kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandıran iki şüpheli tutuklandı.

Kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde telefonla aradıkları bir kişiyi kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandıran iki şüpheli tutuklandı.

Abdurrahmanlar Mahallesi'nde ikamet eden Z.T, Serik İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak kendisini hakim ve savcı gibi tanıtan iki kişi tarafından ziynet eşyalarının alındığını belirtti.

Bölgedeki 118 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin S.Ö. ve Ü.Ö. olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, söz konusu kişileri Adana'nın Seyhan ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Z.T'den 116 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı tespit edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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