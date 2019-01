Kendilerini İfade Etmelerinin En Önemli Yolu Spordur"

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt , 14 farklı branşta 20 bin özel çocuk ve bireye hizmet verdiklerini ifade ederek, faaliyetlerinin önemini aktardı.Ensar Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun 19 yıldan beri faaliyet gösterdiğini söyledi.Özel durumu olan genç, yetişkin ve yaşlılara hizmet verdiklerini belirten Kurt, " Edirne 'den Hakkari 'ye kadar Türkiye, bölge ve il şampiyonaları düzenliyoruz. Böylece onların hem sosyalleşmesine hem de sportif başarılarını sergilemelerine fırsat tanıyoruz. Yeteneği keşfedilen sporcularımızı da milli takım kamplarına alarak eğitimler veriyoruz. Daha sonra bu sporcularımız uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil ediyor." diye konuştu.Federasyon olarak ülke genelindeki halk eğitim merkezlerinde (HEM) kurslar açarak sporcu yetiştirdiklerini dile getiren Kurt, "Federasyon eğitim kurulunun yaptığı modül programlarla, 14 branşımızın hepsinde HEM bünyesinde kurslar açarak, Hakkari'den Edirne'ye, Samsun 'dan Hatay 'a kadar özel çocuklarımızı hazırlıyoruz. Özel sporcularımızın barındığı 600'ün üzerinde kulübümüz var. Bu kulüplerde, alanlarında yetenekli antrenörlerimizle hizmet veriyoruz." açıklamasında bulundu."Kendilerini ifade etmelerinin en önemli yolu spor"Özel çocukların kendilerini ifade etmeleri konusunda sporun önemine dikkati çeken Kurt, ailelerin bu konuda üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini kaydetti.Kurt, federasyon olarak sponsorluk çalışmalarını da sürdürdüklerini anlatarak, "Özel çocukların kendilerini ifade etmelerinin en önemli yolu spordur. Kapalı kapılar ardındaki bir çocuğun eğitimle bir şeyler öğrenip, bilim adamı olma ihtimali zordur. Ancak o çocuk sporda dünya ve Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'mızı göndere çektirip, adını tarihe yazdırabilir. Türkiye nüfusunun yüzde 12'si engelli. Ailelerimizin özel çocuklarını 81 ildeki temsilciliklerimize getirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.Eğitim veren antrenörlerin kendi alanlarında deneyimli olduğunu dile getiren Kurt, bu eğitimlerin özel sporcular üzerinde olumlu etki bıraktığını vurgulayarak, şunları söyledi:"Antrenörlerimiz, kendi alanlarında belgelerini almış, deneyimli isimler. Özel çocuklarımızın spor yapmalarına hiçbir engel yok. Zaten 'Spor engel tanımaz.' diyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah sporcu sayımızın yüz bine ulaşması ve şampiyon sporcularımızın sayısının artması noktasında çalışmalarımız devam ediyor.""Ciddi farklar var"Spor yapan özel çocuk ve bireylerin sosyal hayata daha çok bağlandığına işaret eden Kurt, sporun her insanın hayatında var olması gerektiğine dikkati çekti.Kurt, spor yapan çocukların spor yapmayanlara göre önemli farkları olduğunu anlatırken, sözlerini şöyle tamamladı:"Sosyalleşme, kendilerini ifade etme ve ihtiyaçlarını giderme noktasında ciddi farklar var. İlk başta ailelerimizin getirdiği özel çocuklarımız, belli bir zaman sonra kendileri gidip gelebiliyor. Bu yüzden ailelerimizin çocuklarına destek vermeleri çok önemli. İl temsilciliklerimizle irtibata geçerlerse, 14 branşımız içinde her çocuğumuzun yapabileceği mutlaka bir spor vardır. Devletimizin verdiği destekle, çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını her yerde karşılıyoruz. Bu yüzden ailelerimiz hiçbir şeyden çekinmesinler."