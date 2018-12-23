Son Dakika Haberleri: Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtan Dolandırıcıları Jandarma Yakaladı

Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtan Dolandırıcıları Jandarma Yakaladı

1 saat önce

ADIYAMAN'da telefonda kendilerini 'jandarma' olarak tanıtarak, A.E.'den 40 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtan Dolandırıcıları Jandarma Yakaladı, System.String[]
ADIYAMAN'da telefonda kendilerini 'jandarma' olarak tanıtarak, A.E.'den 40 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, Adıyaman'a bağlı Bağpınar köyünde meydana geldi. S.A. ve Ü.K., iddiaya göre, cep telefonundan aradıkları A.E.'ye kendilerini 'jandarma' olarak tanıttı. Dolandırıcılar, buluştukları A.E.'den, 40 bin lira değerindeki 8 bilezik ve 9 cumhuriyet altınını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.E., jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucu dolandırıcıların Diyarbakır'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan dolandırıcılar, Adıyaman'a getirildi. İkilinin evlerinde yapılan aramalarda ise A.E.'ye ait altınlar ele geçirilip, kendisine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:26 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa
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