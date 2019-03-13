Son Dakika Haberleri: Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtan Dolandırıcıları Özel Ekip Yakaladı

Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtan Dolandırıcıları Özel Ekip Yakaladı

1 saat önce

NİĞDE'de kendilerini jandarma olarak tanıttıkları Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö.'nün (70) evindeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtan Dolandırıcıları Özel Ekip Yakaladı, System.String[]
NİĞDE'de kendilerini jandarma olarak tanıttıkları Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö.'nün (70) evindeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Ulukışla ilçesi Emirler köyünde yaşayan Ümmügülsüm ve eşi Mustafa Ö.'yü jandarma olduğunu söyleyen bir kişi telefonla arayarak suça karıştıkları gerekçesiyle evlerindeki para ve altınlar üzerinde inceleme yapmak için eve sivil ekip göndereceklerini, evden ayrılmamaları gerektiğini söyledi. Telefonu kapatan dolandırıcılar daha sonra otomobil ile çiftin evine gelerek, 800 euro, 9 bin lira ve 3 altını aldılar. Dolandırıcılar çifte bankadaki paralarını da çekmeleri gerektiğini de söyleyerek, onlardan bankaya gitmelerini isteyip, evden ayrıldı. Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, çifti, dolandırıcıların irtibatlarını kesmemesi için bankaya yönlendirip, ardından da güvenlik kameraları, araç takip sistemlerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Jandarma özel ekibi, çiftin evine giden yol ve ev çevresinde tedbir aldı. Bankadan çekilen paraları almak için çiftin evine geri gelen M.V.A., M.M.G., H.U.K. ve L.V. jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek soruşturma başlatıldı. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

Ulukışla, Niğde, Jandarma, Güncel
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