Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı - Son Dakika

Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı

6 saat önce

Niğde'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı, System.String[]

Niğde'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphelilerden Ö.E,D.A'yı Adana'da, M.B ve M.Ç'yi ise Aksaray'da gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler Bor Adliyesine sevk edildi. - NİĞDE

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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