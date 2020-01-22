Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı - Son Dakika

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Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı
6 saat önce
Niğde'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Niğde'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphelilerden Ö.E,D.A'yı Adana'da, M.B ve M.Ç'yi ise Aksaray'da gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler Bor Adliyesine sevk edildi. - NİĞDE
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