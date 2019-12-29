Kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlıları jandarma yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlıları jandarma yakaladı - Son Dakika

Kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlıları jandarma yakaladı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp "Eşin gözaltında" yalanıyla altınlarını aldıkları kadını dolandıran 4 zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp "Eşin gözaltında" yalanıyla altınlarını aldıkları kadını dolandıran 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıseyit Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Bozkurt'un (48) evine giden 2 kişi, kapıyı açan Bozkurt'un eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıttı.

Zanlılar, "Eşiniz gözaltına alındı. "Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. İncelenmek üzere altınları bize vermeniz gerekiyor. İncelendikten sonra biz karakolda eşinize teslim edeceğiz." diyerek Rukiye Bozkurt'tan evdeki altınları istedi.

Bozkurt'tan 10 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 künye ve 1 ata altından oluşan 18 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alan zanlılar, plakası olmayan otomobille evden ayrıldı.

Eşinin eve dönmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Rukiye Bozkurt, eşi Süleyman Bozkurt ile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal ilçe jandarma ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT ekipleri, güvenlik kameralarından aracı tespit ederek, olaya karışan 4 kişinin Denizli kent merkezinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan İsmail B, Şevket S, Özgür Ü. ve Seyfullah A. gözaltına alındı.

Altınları bir kuyumcuda bozdurduklarını tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılık zanlıları, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlıları jandarma yakaladı

Jandarma, Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:33 Kaynak: AA
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