Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 110 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 110 bin lira dolandırdılar - Son Dakika

Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 110 bin lira dolandırdılar

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de kendilerini 'jandarma personeli' olarak tanıtarak, hırsızlık olaylarına karıştıklarını söyledikleri kişileri korkutarak 110 bin lira dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alırken, 2'si tutuklandı.

Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 110 bin lira dolandırdılar, System.String[]

ESKİŞEHİR'de kendilerini 'jandarma personeli' olarak tanıtarak, hırsızlık olaylarına karıştıklarını söyledikleri kişileri korkutarak 110 bin lira dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alırken, 2'si tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde kendilerini 'jandarma personeli' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin özellikle yaşlıları ve kadınları seçerek arayıp 'hırsızlık olaylarına' karıştıklarını söyleyerek, bu durumdan kurtarmak için para talep ettikleri ve bu yolla 110 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 8 şüpheli, Eskişehir'in yanı sıra Denizli ve İstanbul'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine getirilen şüphelilerden 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Sivrihisar, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:23 Kaynak: DHA
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