KENDİLERİNİ 'JANDARMA' OLARAK TANITIP, 90 BİN LİRALIK ALTINI ALDILAR - Son Dakika
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KENDİLERİNİ 'JANDARMA' OLARAK TANITIP, 90 BİN LİRALIK ALTINI ALDILAR

19.04.2022 10:58

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, Necati Balaban'ın evine giderek, 'Evinizin alt tarafında birini kestiler.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, Necati Balaban'ın evine giderek, 'Evinizin alt tarafında birini kestiler. Evde ziynet eşyanız varsa güvence altına alıp, sonra size vermek üzere hemen bize verin' diyerek, 90 bin lira değerindeki altınları aldılar. Şikayet üzerine 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Ereğli ilçesine bağlı Cemaller köyünde oturan Necati Balaban'ın evine giden ve kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, 'Evinizin alt tarafında birini kestiler. Sakın dışarıya çıkmayın. Evde ziynet eşyanız varsa güvence altına almak ve size sonra vermek üzere hemen bize verin' diyerek altınları istedi. Necati Balaban, yaşadığı korku ile evdeki ziynet eşyalarını teslim etti. Altınları alan kişiler taksi ile kaçtı. Dolandırıldığını anlayan Necati Balaban, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polisin operasyonu ile K.K. (35), M.B. (28) ve taksi sürücüsü kısa sürede yakalandı. Necati Balaban'dan aldıkları 90 bin lira değerindeki altınlar ele geçirilirken, şüphelilerin 1 altın bileziği bozdurdukları belirlendi.

Emniyete gelerek altınları teslim alan Necati Balaban, 'Malzemede eksiğim var ama önemli değil' dedi. Taksi sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.K. ve M.B. emniyetteki işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

KENDİLERİNİ 'JANDARMA' OLARAK TANITIP, 90 BİN LİRALIK ALTINI ALDILAR
KENDİLERİNİ 'JANDARMA' OLARAK TANITIP, 90 BİN LİRALIK ALTINI ALDILAR
KENDİLERİNİ 'JANDARMA' OLARAK TANITIP, 90 BİN LİRALIK ALTINI ALDILAR
KENDİLERİNİ 'JANDARMA' OLARAK TANITIP, 90 BİN LİRALIK ALTINI ALDILAR

YORUMLAR
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Jandarma, Balaban, Ereğli, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENDİLERİNİ 'JANDARMA' OLARAK TANITIP, 90 BİN LİRALIK ALTINI ALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KENDİLERİNİ 'JANDARMA' OLARAK TANITIP, 90 BİN LİRALIK ALTINI ALDILAR - Son Dakika
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