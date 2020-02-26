Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli ve 2 ilde kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandıAlınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kent merkezi ile Aydın ve Muğla illerinde yaşayan yaşlı vatandaşların...

Denizli ve 2 ilde kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kent merkezi ile Aydın ve Muğla illerinde yaşayan yaşlı vatandaşların dolandırılması olaylarıyla ilgili başlattığı çalışmada 2 şüpheliyi tespit etti.

JASAT ekipleri zanlıların kendilerini jandarma olarak tanıtarak "Köyde birisi öldü. Ölen kişinin paraları evinizdeki paralar arasındaymış. İncelenmek üzere paraları bana vermeniz gerekiyor. İncelendikten sonra karakolda size teslim edeceğiz." diyerek vatandaşların evindeki paraları alarak kaçtıklarını belirledi.

Ekipler, güvenlik kameralarından araçları tespit eden Musa K'yı (40) Aydın'da sahte jandarma elbisesiyle, Sinan Ş'yi (38) ise Pamukkale ilçesinde bir eğlence merkezinde yakaladı.

Musa K. ile Sinan Ş. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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