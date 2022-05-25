Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı.

Çiçekdağı ilçesinde yaşayan K.B. ve eşi A.B,'ye kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak kişilerin para ve ziynet eşyası istedikleri belirlendi. Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin H.İ.D. ve G.D. olduğunu belirledi. Şüphelileri eve gelip K.B. ve A.B'den altını aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan H.İ.D. ve G.D., Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR