Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı

25.05.2022 16:20
Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı.

Çiçekdağı ilçesinde yaşayan K.B. ve eşi A.B,'ye kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak kişilerin para ve ziynet eşyası istedikleri belirlendi. Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin H.İ.D. ve G.D. olduğunu belirledi. Şüphelileri eve gelip K.B. ve A.B'den altını aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan H.İ.D. ve G.D., Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Çiçekdağı, Kırşehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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