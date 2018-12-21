Son Dakika Haberleri: Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtıp Yağma Yaptılar

Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtıp Yağma Yaptılar

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak bir kişinin otomobilini yağmalayarak kaçan 3 kişi Trabzon'da yakalandı.

Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtıp Yağma Yaptılar, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak bir kişinin otomobilini yağmalayarak kaçan 3 kişi Trabzon'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kökenli Mahallesi'nde bir otomobili durduran 3 kişi, kendilerini jandarma olarak tanıttı.

Otomobil sürücüsüne kendisi hakkında ihbar olduğunu ve karakolda arama yapacaklarını belirten şüpheliler, araç içerisinde bulunan cep telefonu ile cüzdanı yağmalayarak kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüphelinin Trabzon'a kaçtığını belirledi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler yakalandı.

Ordu'ya getirilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, çıkar sağlamak amacıyla kendisini jandarma ya da jandarma istihbarat olarak tanıtan sivil giyimli şahıslara karşı halkın dikkatli olması gerektiği, böylesi bir durumda konunun 156 Jandarma İhbar Hattı'na bildirilmesi istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:11 Kaynak: AA

Ordu, Trabzon, Jandarma, 3. Sayfa
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