Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan bir kişiyi dolandırmak isteyen 2 şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.
M.Ö'yü telefonla arayan şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak verdikleri hesap numarasına 25 bin 500 lira yatırmasını istedi.
M.Ö'nün durumu polise haber vermesine üzerine zanlıların Mersin'de olduğu tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, Mezitli ilçesinde R.B. ve Ş.D'yi ATM'den parayı çekmek istedikleri sırada gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika