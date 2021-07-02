Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar - Son Dakika

NEVŞEHİR'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, F.K'yi 225 bin TL dolandıran 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Göreme beldesinde yaşayan F.K'yi telefonla arayan A.T. ve E.Y., kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'Oğlunuz terör örgütüne üye oldu. Hakkında dava açılan oğlunuzu kurtarmamız için para lazım' diyerek 225 bin TL değerinde ziynet eşyası, euro, dolar ve nakit para aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan F.K., jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla şüpheliler saklandıkları evde yakalandı. Adreste yapılan aramada F.K'ye ait ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası'nın bir kısmı ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.