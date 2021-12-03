Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, üç ayrı ildeki eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik takiple, bir grup şüphelinin telefonla iletişim kurdukları vatandaşlara kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıttıkları, vatandaşlardan talep ettikleri para ve ziynet eşyasını yine sivil polis izlenimi verilmiş şüphelilere teslim ettirerek veya belirledikleri noktalara bırakmalarını telkin ederek dolandırdıkları tespit edildi.

Gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık soruşturması neticesinde şüphelilerin karıştıkları 7 eylem belirlendi. Bu tespitin ardından 26 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Şanlıurfa, Van ve Mersin'de başlatılan eş zamanlı operasyonla şüpheliler Muhammed İ. (24), Ali E. (22), İsmail T. (19), Mustafa A. (20), Aziz S. (25), Abdulbasit A. (22), Abdulbaki O. (22) ve Mehmet A. (22) yakalandı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin çeşitli suçlardan emniyette kayıtları bulunduğu anlaşıldı.

Operasyon kapsamında şüpheliler Mahmut K. (31), Murat E. (18) ve Ahmet G. (23) de ara yakalama ile yakalanarak tutuklandı.

Gözaltındaki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edildi.