Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttılar; 2 milyon 750 bin lira dolandırdılar

Sevda SARIKAYA/ , Kendilerini polis, savcı, kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, 83 yaşındaki Şeniz K.'yi1,5 milyon lira dolandırdı. Başka kişileri de aynı yöntemle toplamda toplamda 2 milyon 750 bin TL dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler Şeniz K.'yi telefonla arayarak kendi hesaplarına 1,5 milyon lira göndermesini istedi.