Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttılar; 2 milyon 750 bin lira dolandırdılar

Sevda SARIKAYA/ , Kendilerini polis, savcı, kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, 83 yaşındaki Şeniz K.'yi1,5 milyon lira dolandırdı. Başka kişileri de aynı yöntemle toplamda toplamda 2 milyon 750 bin TL dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler Şeniz K.'yi telefonla arayarak kendi hesaplarına 1,5 milyon lira göndermesini istedi.Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan Şeniz K. suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri 8 şüpheliyi Şişli'de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan detaylı incelemede 8 şüphelinin ülke genelindeki aynı yöntemle 7 dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.Toplamda 2 milyon 750 bin TL dolandırıcılık yaptıkları anlaşılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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