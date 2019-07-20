Son Dakika Haberleri: Kendilerini MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp, dolandırmışlar
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Kendilerini MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp, dolandırmışlar

14 dakika önce

ADANA'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olarak tanıtıp vatandaşları işe yerleştirme bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Kendilerini MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp, dolandırmışlar, System.String[]
ADANA'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olarak tanıtıp vatandaşları işe yerleştirme bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyeti Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, R.B.'nin kendisini Yarbay olarak tanıttığını ve askeri okul sınavına giren oğlunu astsubay yapacağını söyleyip, 25 bin lirasını aldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.Y. ve İ.T.'nin de kendilerini MİT elemanı olarak tanıttığını ve 1 kişiyi Adana'da MİT'te işe başlatma iddiasıyla 45 bin lira dolandırdığını saptadı. Harekete geçen polis, B.Y., İ.T. ve R.B.'yi yakaladı. Şüphelilerden R.B. ve B.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, İ.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
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