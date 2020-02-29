Kendilerini polis olarak tanıtan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp Afganistan uyruklu kişilerin evine baskın yapan 4 şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.Ç, A.Ç, U.K. ve C.K. adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde, 27 Şubat'ta, 4 Afgan'ın kaldığı eve gelen 6 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak, düzensiz göçmenlerin telefonlarını gasbedip kaçmıştı. Zanlılar, kovalamaca sonucunda polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.