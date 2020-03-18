Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, FETÖ bahanesiyle dolandırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, FETÖ bahanesiyle dolandırdı - Son Dakika

Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, FETÖ bahanesiyle dolandırdı

6 saat önce

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandıran zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonrası gözaltına alındı.

Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, FETÖ bahanesiyle dolandırdı, System.String[]

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandıran zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonrası gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan Ş.Y. isimli erkek şahsı ve Kardeşler Mahallesinde yaşayan İ.H. isimli kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, şahısların isimlerinin FETÖ kayıtlarında geçtiğini söyleyerek şahısları dolandırdı. Yaklaşık 80 Bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını zanlılara kaptıran şahıslar, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonrası zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SİVAS

Sivas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:53 Kaynak: İHA

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