Son Dakika Haberleri: Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yakalandı
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Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların cep telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların cep telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan şahısların vatandaşların cep telefonlarını çalması ihbarı üzerine harekete geçti. Olayların gerçekleştiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini polis olarak tanıtan M.K. ile E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K.'nın 10 adet çeşitli suçtan arandığı, ayrıca şahsın 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan M.K.'nın sahte nüfus cüzdanı ile gezdiği anlaşılırken, şüpheli hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan da adli işlem yapıldığı bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Öte yandan şüphelilerin, vatandaşların cep telefonunu konuşma bahanesiyle alıp uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
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