Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar - Son Dakika
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Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar

27.03.2022 13:16

Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılarİSTANBUL İstanbul Kadıköy'de 81 yaşındaki L.D., kendini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar

İSTANBUL İstanbul Kadıköy'de 81 yaşındaki L.D., kendini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldı. L.D.'nin 1.5 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları çalınan dolandırıcıların daha önce de başka bir kişiden aynı yöntemle 250 bin TL aldıkları öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

Kadıköy'de 81 yaşındaki L.D., kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına, bir poşet içine koyduğu 1.5 milyon TL'lik ziynet eşyasını teslim etti. Dolandırıcıların Bakırköy'de bir başka kişiden de aynı yöntemle 250 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı belirlendi. Polisin takibiyle yakalanan Ömer E. tutuklandı.

Dolandırıcıların hedefi bu kez İstanbul Kadıköy'de oturan 81 yaşındaki L.D. oldu. L.D. ziynet eşyalarının çalındığını fark edince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kendisini arayan kişinin polis olduğuna inandığını ifade eden L.D., "Evde bulunan altınların sahte olup olmadığını kontrol edeceklerini, daha sonra bana iade edeceklerini söylediler. Dedikleri gibi ziynet eşyalarını bir poşete koyarak beklemeye başladım. Kendisini polis olarak tanıtan ve kapıma gelen kişiye teslim ettim. Daha sonra bir daha beni aramadılar. İşte o zaman dolandırıldığımı anladım" ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, şüphelilerden Ömer E.'yi gözaltına aldı. Daha önce de benzer suçlardan iki kez işlem yapıldığı belirlenen Ömer E.'nin Bakırköy'de bir başka mağdurdan da 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten Ömer E. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te meydana gelen başka bir olayda ise H.A.F. isimli bir kişinin 600 doları ve R.R. isimli bir şahsın 300 doları tırnakçılık yöntemiyle çalındı. Paralarının çalındığını anlayan şahıslar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri de şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, İran uyruklu Adel B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında kendi fotoğrafı bulunan ve başka şahsın adına düzenlenmiş sahte olduğu değerlendirilen kimlik ile 567 dolar, 50 Euro ve 150 TL ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Tırnakçılık olayı ise kameraya yansıdı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar

YORUMLAR
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DOLANDIRICILARA 1,5 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI POŞET İÇİNDE TESLİM ETMİŞ DOLANDIRICILARA 1,5 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI POŞET İÇİNDE TESLİM ETMİŞ Ünlü manken Çağla Şikel 5 milyon TL değerinde altın kaplama büstiyer giydi Ünlü manken Çağla Şikel 5 milyon TL değerinde altın kaplama büstiyer giydi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar - Son Dakika
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