Son Dakika Haberleri: Kendilerini 'Polis' Olarak Tanıtıp, Bilezik Çaldılar

Kendilerini 'Polis' Olarak Tanıtıp, Bilezik Çaldılar

36 dakika önce

KAYSERİ'de, kendilerini 'polis' olarak tanıttıktan sonra üzerini aradıkları İ.A.'nın (61) 3 bin lira değerindeki bileziğini çalan 2 kişiden 1'i yakalandı.

Kendilerini 'Polis' Olarak Tanıtıp, Bilezik Çaldılar, System.String[]
KAYSERİ'de, kendilerini 'polis' olarak tanıttıktan sonra üzerini aradıkları İ.A.'nın (61) 3 bin lira değerindeki bileziğini çalan 2 kişiden 1'i yakalandı.

Olay, 25 Şubat Pazartesi günü meydana geldi. Yolda yürüyen İ.A.'yı durduran 2 kişi, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, üzerini aradı. İ.A., bu kişiler ayrıldıktan sonra cebinde bulunan 3 bin lira değerindeki bileziğin olmadığını farkedip, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüphelilerden H.K. (41) yakalanarak, gözaltına alındı. H.K. emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.  Samsun, Kırıkkale ve Aksaray'da dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen iki şüpheliden diğeri H.K.'yi (37) ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:16 Kaynak: DHA

Kayseri, Polis, Güncel
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