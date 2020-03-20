Kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının altınlarını alan üç şüpheliden ikisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının altınlarını alan üç şüpheliden ikisi yakalandı - Son Dakika

Kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının altınlarını alan üç şüpheliden ikisi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak yalnız yaşayan bir kadının altınlarını aldığı öne sürülen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının altınlarını alan üç şüpheliden ikisi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak yalnız yaşayan bir kadının altınlarını aldığı öne sürülen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

ç zanlı, Sebepli Mahallesi'nde yaşayan A.K'yi (56) telefonla arayarak, "Bir kadın cinayeti var. Ölen kadının altınları sizde mi değil mi anlamak için parmak izi alacağız." dedi.

Eve gelen şüphelilere, 267 gram külçe altın ile 15 Cumhuriyet altınını teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan A.K, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin S.S.K, Y.K ve A.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla İzmir'de bulundukları tespit edilen şüphelilerden S.S.K. ile Y.K'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezevine gönderildi.

Ekipler, şüpheli A.K'yi yakalama çalışmasını sürdürüyor. Altınlar ise A.K'ye teslim edildi.

Balıkesir, Gönen, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:10 Kaynak: AA

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