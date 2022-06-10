Kendilerini polis olarak tanıtıp Bulgar iş adamlarını kaçırmak istediler! Gerçek ortaya çıkınca olay yerinden kaçtılar - Son Dakika
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Kendilerini polis olarak tanıtıp Bulgar iş adamlarını kaçırmak istediler! Gerçek ortaya çıkınca olay yerinden kaçtılar

10.06.2022 10:06

Edirne Kapıkule'de iki adam kendilerini polis olarak tanıtıp Bulgaristanlı iki iş insanını kaçırma girişiminde bulundu. Bulgar vatandaşını kelepçelemek üzerine hamle yapan şüpheliler, yaşanan arbedede çevredeki vatandaşların da yardımıyla olay yerinden kaçıp köye saklandı. Yaşanan olay sonrası bölge halkı endişe duyarken jandarma ekipleri de köyü ablukaya alarak şüphelileri arama çalışması başlattı.

Bulgar iş insanını takibe alarak İstanbul'dan Edirne'ye gelen 2 şüpheli Kapıkule güzergahında bulunan bir tesiste kendilerine polis süsü vererek kelepçe takma suretiyle alışveriş için yurda gelen Bulgar iş insanı P.N. ve D.Z'yi zorla kaçırmaya çalıştılar.

TEPKİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

İş insanlarını kaçırma girişimi ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada 2 şüpheliye direnen Bulgarlar otomobile binmek için direndi. Çıkan arbedeye tesiste bulunan vatandaşların da müdahil olmasıyla birlikte linç edileceğini anlayan 2 şüpheli otomobille binerek kaçtı.

OTOMOBİLLERİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine otomobilli takibe alan polis ve jandarma ekipleri Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli Köyünde otomobilli terk etmiş durumda buldu. Jandarma ekipleri kaçan şahısların yakalanması için Süloğlu ilçesinde köyde ve Yunanistan sınırında geniş çaplı arama tarama faaliyetleri başlattı. Köy halkı ise şüphelilerin evlerine gizlenme ihtimalinin olabileceği korkusuyla tedirgin oluyor.

KÖY HALKI TEDİRGİN

Köylerinde çok sayıda jandarma aracının devriye attığını görünce tedirgin olduğunu ifade eden Fikret İnan, "Burada 8-10 civarında jandarma aracının dolaştığını gördük. Olaya vakıf olmadığımız için durumdan şüphelenip soruşturduk. Daha sonra olayın Kapıkule'de başlayıp bizim köyde devam ettiğini öğrendik. Şüpheliler köyde olabilir bunun için bütün köy halkı olarak tedirginiz. Şu anda köy içinde ve çevrede jandarma ekipleri arama çalışmaları yapıyor. Drone ile de aramalar sürüyor. Şu anda herkes karamsar çünkü köye 2 kişinin geldiğini görenler de olmuş, bu yüzden tedirgin durumdayız" dedi.

Köy sakinlerinden Sezai Çal da yabancı kişileri köyde gördüğünü belirterek, "Benim evimin önünden 2 kişi geçti. Ben onlarla konuşmadım ama şüphelendim. Daha sonra köy meydanına geldim. Araçlarını da yukarda bırakmışlar. Daha önce köyümüzde böle bir şey yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini polis olarak tanıtıp Bulgar iş adamlarını kaçırmak istediler! Gerçek ortaya çıkınca olay yerinden kaçtılar - Son Dakika

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