Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
38 dakika önce
Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:33 Kaynak: AA
'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çameli
ve Tavas
ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtan bazı kişilerin dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ekipler, telefonla irtibat kurdukları vatandaşlara "Kuyumcu soygununda sizin görüntüleriniz var, çalınan altınları kontrol edeceğiz" diyerek evlerine gittikleri ve kontrol etme bahanesiyle ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştıkları belirlenen 2 kişiyi yakalamak üzere operasyon düzenledi.
Saklandıkları adreste yakalanan Mustafa T (45) ve Mehmet A (54), işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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