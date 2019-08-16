Son Dakika Haberleri: Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
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Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

38 dakika önce

Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]
Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çameli ve Tavas ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtan bazı kişilerin dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ekipler, telefonla irtibat kurdukları vatandaşlara "Kuyumcu soygununda sizin görüntüleriniz var, çalınan altınları kontrol edeceğiz" diyerek evlerine gittikleri ve kontrol etme bahanesiyle ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştıkları belirlenen 2 kişiyi yakalamak üzere operasyon düzenledi.
Saklandıkları adreste yakalanan Mustafa T (45) ve Mehmet A (54), işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Denizli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:33 Kaynak: AA
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