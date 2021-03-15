Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı

15.03.2021 10:32

Gelen son dakika haberine göre Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandıMUĞLA'da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak 180 bin dolar ve 250 Cumhuriyet altınını alarak dolandırdıkları emekli noter Süleyman Tekeş'i (70), 3'üncü kez dolandırmak isteyen şüpheliler yakayı...

Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı

MUĞLA'da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak 180 bin dolar ve 250 Cumhuriyet altınını alarak dolandırdıkları emekli noter Süleyman Tekeş'i (70), 3'üncü kez dolandırmak isteyen şüpheliler yakayı ele verdi. Tekeş'in, geldiği Adana'da seri numaraları alınmış sahte 162 bin Euro'yu teslim alan 2 kişi, polis ekipleri tarafından Şanlıurfa'ya kadar takip edildi. Polisin düzenlediği operasyonla 3 kişi Şanlıurfa'da, 1'i Adana'da, diğeri ise Muğla'da yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan emekli noter Süleyman Tekeş'i 20 Ocak'ta cep telefonuyla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, Bankalar, FETÖ ile işbirliği yapıp, hesaplardaki paralarla örgüte finansman sağlıyor. Bankalardaki paranızı çekin, göndereceğimiz sivil ekiplere teslim edin. Paranız devlet güvencesinde olacak. Operasyon bittikten sonra paranızı geri vereceğizö dedi. Bunun üzerine Tekeş, 28 Ocak'ta yanına gelen kişilere iki ayrı banka hesabından çektiği toplam 180 bin dolar parayı verdi. Ardından Tekeş, boşandığı eşi hastalanınca tedavisi için Adana'ya geldi. Tekeş, burada da 26 Şubat'ta yanına gelen başka bir kişiye 709 bin TL değerinde 250 Cumhuriyet altınını teslim etti. Daha sonra kendisini yeniden telefonla arayan kişi, Tekeş'in banka hesabında kalan 1 milyon lirayı da vermesini istedi. Tekeş, bu kişiyi birkaç kez aradı, ancak ulaşamadı. Tekeş'in durumu anlattığı çocukları ve yeğeni, Sen dolandırılmışsın, polise git dedi. Dolandırıcılara yaklaşık 2 milyon TL kaptıran Tekeş, 28 Şubat'ta polise giderek şikayetçi oldu.

MAĞDUR, POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada Tekeş'i yeniden arayan şüpheliler, bankadaki 1 milyon TL'yi istedi. Tekeş, şüphelilere parayı 162 bin Euro olarak vereceğini söyledi. Şüphelilerle buluşmak için anlaşan Tekeş, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki bir ara sokağa gitti. Tekeş, burada buluştuğu 2 kişiye, özel olarak hazırlanmış, seri numaraları alınmış 162 bin Euro'luk sahte banknotları teslim etti. Tekeş bölgeden ayrılırken, polis ise şüphelileri takibe aldı.

POLİS, ŞANLIURFA'YA KADAR TAKİP ETTİ

Şüpheliler, Tekeş'ten aldığı paralarla birlikte otomobille Şanlurfa'ya doğru yola çıktı. Polis, takibe aldığı şüphelileri Şanlıurfa'ya girdiği sırada durdurdu. Araçtaki şüpheliler İlhan Dağ (36) ile yanındaki Hüseyin Dağ (33) gözaltına alındı. Polis, dolandırdıkları kişiden aldıkları paraların toplandığı Mehmet Kuş'u da (41) kentte yakalayıp, gözaltına aldı. Tekeş'ten, 180 bin Dolar para aldığı belirlenen şüpheli Kadir Bat (21) Muğla'nın Datça ilçesinde, 250 Cumhuriyet altını aldığı saptanan Halil Katılmış da (20) Adana'da, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedikleri ve birbirlerini suçladıkları öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ADANA Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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