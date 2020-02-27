Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan 6 kişi yakalandı

6 saat önce

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişileri evlerinde gasp eden 6 kişi, geldikleri otomobille kaçarken kıskıvrak yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan 6 kişi yakalandı, System.String[]

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişileri evlerinde gasp eden 6 kişi, geldikleri otomobille kaçarken kıskıvrak yakalandı.


İddiaya göre, İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde Afganistan uyruklu 4 kişinin kaldığı eve gelen ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 6 kişi, evdekilere kendilerini polis olarak tanıttı. 'Uyuşturucu operasyonu yapıyoruz' bahanesiyse evdekileri yere yatırdıktan sonra kelepçeleyerek etkisiz hale getiren şüpheliler, daha sonra şahısların cep telefonu ve paralarını aldı. Bir süre sonra zanlıların polis olmadığını anlayan yabancı uyruklu şahıslar ile şüpheliler arasında arbede çıktı. Yaşanan arbedenin ardından 6 kişi kurusıkı tabancayla havaya ateş açarak geldikleri 20 ACP 344 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede emniyet tedbiri alırken, şehrin giriş ve çıkışlarını da tuttu. Çıkan arbede de elinden bıçakla hafif şekilde yaralanan yabancı uyruklu şahıs ise, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler geldikleri otomobil ile Karaman'dan Konya istikametine kaçmaya çalışırken, ekiplerce önleri kesilerek yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Karaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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