Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde parkta kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde parkta kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Parkta oturan S.K. (14), Ö.D. (16), M.K.Ç. (15) ve H.S'nin (15) yanına gelen 3 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıttı.

S.K'nin cep telefonunu gasbeden şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin gittiği güzergahtaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip saha çalışması yaparak bu kişilerin Y.Ö. (40), O.H. (37) ve M.T. (36) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osmangazi, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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