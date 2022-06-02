Kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin paralarını çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin paralarını çalan şahıslar yakalandı

02.06.2022 14:16
Kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin paralarını çalan şahıslar yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri pasaport sorma bahanesiyle para ve cep telefonlarını çalan yabancı uyruklu iki şahıs yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri pasaport sorma bahanesiyle para ve cep telefonlarını çalan yabancı uyruklu iki şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri son günlerde turistlerin şikayetleri üzerine harekete geçti. İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen özellikle turistlerin hedef alınan gasp ve yankesicilik olayları üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların kendilerini polis olarak tanıttıkları turistleri pasaport sormak için durdurdukları para ve cep telefonlarını çaldıkları tespit etti. Çalışmaların devamında şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen Arefhosseın G. (51) ile Kıumars D.'yi (46) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Başakşehir'de 6, Bağcılar'da 5, Güngören'de 2 ve Küçükçekmece'de 1 olmak üzere 13 ayrı yağma ve yankesicilik olaylarını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şahısların turistleri kandırma anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin paralarını çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika


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