Son Dakika Haberleri: Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların telefonlarını çaldılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların telefonlarını çaldılar

1 saat önce

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların telefonlarını çaldılarGAZİANTEP - Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşların cep telefonlarını çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların telefonlarını çaldılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşların cep telefonlarını çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşların cep telefonlarının çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Olayların gerçekleştiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini polis olarak tanıtan M.K. ile kadın şüpheli E.K., gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K.'nın 10 adet çeşitli suçtan arandığı, ayrıca şahsın 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan M.K.'nın başkasına ait sahte nüfus cüzdanı ile gezdiği anlaşılırken, şüpheli hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan da adli işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtıp, konuşmak vaadiyle cep telefonuyla uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların telefonlarını çaldılar

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnternetten sattıkları tüfekleri, otomotiv parçası olarak kargolayan şebekeye polis baskını
Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:42:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların telefonlarını çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]