Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, yaşlı kadının 220 bin lirasını alan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, yaşlı kadının 220 bin lirasını alan şüpheliler yakalandı

MUĞLA'da yaşayan İffet G. (75), telefonda kendini polis olarak tanıtan bir kişinin hesabına 100 bin lirasını gönderdi, şüphelinin yönlendirdiği 'Kaplan' kod adlı kişiye de 56 bin 890 TL ile 9 bin 217 doların olduğu çantasını verdi.

MUĞLA'da yaşayan İffet G. (75), telefonda kendini polis olarak tanıtan bir kişinin hesabına 100 bin lirasını gönderdi, şüphelinin yönlendirdiği 'Kaplan' kod adlı kişiye de 56 bin 890 TL ile 9 bin 217 doların olduğu çantasını verdi. Adana'nın Pozantı ilçesinde 'Kaplan' kod adlı kişiden parayı alan şüpheliler Ömer Demirkan (39) ile Hıdır Yavuz (25), otomobille kent merkezinde gezerken polise yakalandı.

Olay, 24 Haziran'da Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan İffet G.'ye (75) telefonla ulaşıp, kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kişi, "Yurtdışında hesabınız var mı? Şu anda terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik gizli bir operasyon yürütüyoruz. Bu operasyon için bize yardımcı olmanız lazım. Hesabınızın örgüt tarafından kullanılıp kullanılmadığını ancak bu şekilde belirleyip, sizi temize çıkartarak tutuklanmanızı engelleyebiliriz" dedi. Bunun üzerine korkan yaşlı kadın, Bodrum'a giderek hesabındaki paranın tamamı çekti. İffet G., çektiği paranın 100 bin lirasını, kendisini arayan kişinin yönlendirdiği hesaba yatırdı. Şüpheli, yaşlı kadını arayarak, "Ekibimizde 'Kaplan' kod adını kullanan bir polis arkadaş arabayla yanınıza gelip, size kod adını söyleyecek. Siz de paranın kalanını ona verin" dedi. İffet G. de kendisinden istenildiği gibi, 'Kaplan' kod adını kullanan şüphelinin kullandığı otomobilin yolcu koltuğuna içerisinde 56 bin 890 TL ile 63 bin 176 TL değerinde (9 bin 217) doların bulunduğu çantayı bıraktı. Toplamda 120 bin TL'yi alan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
ŞANLIURFA'DAN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kaplan kod adlı şüpheli de içi para dolu çantayla birlikte Adana'nın Pozantı ilçesine doğru yola çıkarken, Ömer Demirkan ile Hıdır Yavuz da parayı almak için Şanlıurfa'dan yola koyuldu. İkili, Pozantı'ya giderken Hıdır Yavuz'un hayat kadını olan arkadaşı R.Ç.'nin (26) evine uğrayıp, uyuşturucu madde kullandı. Ardından Hıdır Yavuz, R.Ç.'ye, "Arkadaşların aracı bozulunca Pozantı'da mahsur kaldı. Onlardan bir emanet alıp geleceğim. Bana eşlik eder misin?" dedi. Bunun üzerine Yavuz, R.Ç.'nin aracıyla Pozantı'ya gitti. Parayı alan Yavuz ile R.Ç., Demirkan ile buluşmak için Adana kent merkezine geri döndü.

ÇELİŞKİLİ İFADELER KULLANDILAR

Ömer Demirkan, Hıdır Yavuz ile R.Ç. otomobille Belediye Evleri Mahallesi'nde gezerken, bölgede devriye görevinde olan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Polis, araçta yaptığı incelemede çantadaki parayı fark etti. Bunun üzerine Hıdır Yavuz, çantanın R.Ç.'ye ait olduğunu öne sürdü. Ömer Demirkan ise araç alım-satım işi yaptıklarını, araba için Adana'ya geldiklerini ancak geri döndüklerini iddia etti. Polis, şüphelilerin çelişkili ifade vermesinden şüphelenerek durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Çapraz sorguya alınan şüpheliler, suçu birbirlerinin üzerine attı. Sorgusunda, çantadaki paradan haberi olmadığını söyleyen R.Ç.'nin, "Paradan haberim olsaydı ve kullanıldığımı fark etseydim, onlardan 3-4 bin lira komisyon isterdim" dediği öne sürüldü. Hıdır Yavuz ise paranın kendilerine değil, R.Ç.'ye ait olduğunu iddia ederken, Ömer Demirkan ise suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Demirkan ile Hıdır Yavuz tutuklandı, R.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

-GÖRÜNTÜLÜ


Pozantı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, yaşlı kadının 220 bin lirasını alan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 20:49 Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor 18:03 Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:10 Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı 13:56 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
16:00
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
15:57
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
15:41
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
15:39
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
15:23
Objektiflere bikinili yakalanan Demet Akalın kilolarıyla olay oldu
15:20
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
15:08
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:01
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
14:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 16:45:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, yaşlı kadının 220 bin lirasını alan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]