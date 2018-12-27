Kendilerini Savcı Olarak Tanıtan Suç Makineleri Yakayı Ele Verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 5 şüpheli şahıs, 4 gün boyunca emekli vatandaşı dolandırdığı iddia edilen, daha önceden de sabıkaları olan şüpheli şahıslar yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 5 şüpheli şahıs, 4 gün boyunca emekli vatandaşı dolandırdığı iddia edilen, daha önceden de sabıkaları olan şüpheli şahıslar yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde 8 Ekim 2018 - 11 Ekim 2018 tarihleri arasında meydana geldi. İddialara göre Yahyakaptan Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki M.Y.'yi telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheli şahıslar F.S.(27), B.P.(22), E.A.(19), Ö.K.(28), C.K.(23), A.T.(23), terör örgütüne üye olduğunu söyleyerek emekli vatandaşı kandırdı. 4 gün boyunca süren dolandırıcılıkta şüpheliler, M.Y.'ye evinde dinleme cihazı olduğunu, ne kadar parası ve ziynet eşyası varsa bir poşete koyup kapının önüne bırakmasını istedi. Şüphelilerin savcı olduğuna inanan emekli vatandaş 4 gün boyunca toplam 306 bin TL dolandırıldı.



-Şüpheliler İstanbul'da yakalandı



M.Y.'nin oğlunun olayı polis ekiplerine ihbar etmesiyle birlikte harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen kamera kayıtlarında şüpheli bir araç tespit edildi. Kiralık olduğu anlaşılan aracın şüphelilerin kullandığı anlaşıldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin İstanbul'a kaçtığı belirlendi. Dolandırdıkları M.Y.'nin 4 gün boyunca farklı hesaplara para yatırmasını isteyen şüpheli şahıslar 26 Aralık gecesi İstanbul'da yapılan operasyonla Küçükçekmece, Bağcılar ve Esenyurt'ta yakalandılar.



-Şüpheli şahıslar suç makinesi çıktı



Yakalanan şüpheli şahısların yapılan tespit sonucunda daha önceden de sabıkalarının olduğu anlaşıldı. Şüphelilerden F.S.'nin başka bir suçtan Şanlıurfa Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olduğu öğrenilirken, diğer şüpheliler B.P.'nin 19, E.A.'nın 1, Ö.K.'nın 10, C.K.'nın 17 ve A.T.'nin de 8 adet sabıka kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

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