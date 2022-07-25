Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

25.07.2022 14:59
Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesince, kendisini savcı olarak tanıtan E.İ. ve S.K. isimli şahısların Tuşba ilçesinde bulunan M.İ. isimli şahsı telefonla arayarak 'hakkında terörle ilgili soruşturma olduğunu ve para karşılığında dosyaları kapatabileceklerini' söyleyerek dolandırdıklarını tespit ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Şüpheli E.İ. ve S.K. isimli şahıslar, 24 Temmuz 2022 günü yapılan operasyonla suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edilmişlerdir. Şüpheli şahısların daha öncede aynı taktikle başkalarını da dolandırdıkları anlaşılmıştır.

Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Hakkari'de 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı Hakkari'de 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 YKS tercihinde bunları göz ardı etmeyin! Bazı bölümlerde 5 bin 500 lira burs var
14:38 Ebru Gündeş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden annesini toprağa verdi
14:22 Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu
14:20 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı
14:06 Çöp evde 1 yıl boyunca esir tutulmuştu! Baygın halde bulunan çocuk koruma altına alındı
14:05 Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşına statta çalıştı
13:48 İngiliz kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için devrede! Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
13:46 Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi
13:46 Cani teyze, Muhammet'i 1 yıl boyunca odaya kilitlemesini savundu: Etrafa zarar vermesin diye yaptım
13:37 Zonguldak Valisi Tutulmaz: Kentte 15 günde koronavirüs 3 kat arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 14:59:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement