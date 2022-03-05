Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar polise yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırmaya çalışan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün 64 yaşındaki bir kişi telefonla aranarak kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtan kişiler tarafından bir suça bulaştığını iddia ederek dolandırılmaya çalışıldı. Durumun haber verilmesi üzerine Kdz. Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin geleceği ikamet çevresinde pusu kurdu. Mağdurlardan 70 gram altın ve 5 çeyrek altını almaya gelen İ.Ü ile M.B. pusuda bekleyen polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK