Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar

10.04.2022 09:42
Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan çift kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan çift kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Çift, şüphelilerin bankadan kredi olarak çektirdikleri 81 bin 300 TL'yi yine aynı kişilerin verdikleri İBAN numarasına yatırdı, çok geçmeden dolandırıldıklarını anladı.

Manavgat ilçesine bağlı Uzunlar Mahallesinde yaşayan ve geçimlerini hayvancılık ve çiftçilik yaparak sağlayan Zafer-Emiş Çelik çifti, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Zafer Çelik, bankadan kredi olarak çektiği 81 bin 300 lirayı dolandırıcıların telefonda yazdırdığı İBAN numarasına yatırdı. Daha sonra ise şahıslara bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan çift, jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu.

"Telefonu kesinlikle kapatmamamızı söylediler"

Yaşananları anlatan Zafer Çelik, "Evimizin önünde bir şeylerle uğraşıyordum. Eşim de bahçede çalışıyordu. Elinde telefonla yanıma gelerek jandarmanın beni aradığını söyledi. Telefondaki şahıs, kimliğimi kaybedip etmediğimi sorduktan sonra kimliğimle bankadan para çekildiğini, acilen Manavgat'a savcılığa veya karakola gelmem gerektiğini söyledi. Eşimle geleceğimi söyleyince eşimin kalmasını, köye jandarma gelip onunla görüşeceğini söyledi. Bu sırada benim ve eşimin telefonundan ayrı kişiler aynı anda konuşmaya başladılar. Telefonu kesinlikle kapatmamamızı söylediler. Aracıma binip Manavgat'a doğru yola çıktım. Yolda beni yönlendiren kişi, suçlulara operasyon yapılacağını benim de yardımcı olmamı istedi" dedi.

"Çektiğim krediyi verdikleri İBAN numarasına yatırdım"

Şahısların altınlarını bozdurmasını ve bankada bulunan parasını çekmesini istediğini belirten Çelik, "Her ikisinin de olmadığını söyleyince bankaya kendilerinin talimat verdiklerini, hemen başvurmam durumunda kredi çıkacağını söylediler. Bankaya gittim ve kredi başvurusunda bulundum. Yarım saat içerisinde bana 81 bin 300 TL kredi verildi. Bu parayı verdikleri İBAN numarasına yatırmamı söyleyince huylandım. Ama eşini ara sor şu an yanında jandarma ve banka görevlisi var. Ona 81 bin lirayı teslim ediyor dediler. Aynı anda eşimin telefonunu benim telefonuma bağlayıp eşimle görüştürdüler. Eşim yanında jandarmalar olduğunu banka görevlisi Ayşe hanımın kendisine 81 bin lira verdiğini söyleyince çektiğim krediyi verdikleri İBAN numarasına yatırdım" diye konuştu.

"81 bin lira verdi diye söylememi istediler"

Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bana hastaneye gitmemi operasyonda alacakları kişiyi oraya getirip bana göstereceklerini söylediler. Bir süre bekledikten sonra telefonumun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledim. Köye gidip şarja takmamı sonra kendilerini aramamı söylediler. Köye geldim eşime parayı sorduğumda, kendisini aradıklarını eşin arayınca jandarmalar ve banka görevlisi geldi 81 bin lira verdi diye söylememi istediler. Ben de sana bir şey yapacaklarından korktuğum için sana onların söylediği şeyleri söyledim deyince dolandırıldığımızı anladım. Çenger Jandarma Karakol ve Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulundum. İnşallah bana bunu yapanlar en kısa sürede bulunur da başkalarına zarar veremezler. Benim çektiğim krediyi ödemeye gücüm yok" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar
Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar
Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar

YORUMLAR
500
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI Son dakika haberleri! KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA Son dakika haberleri! KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA

Cep Telefonu, Manavgat, Polis, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar - Son Dakika


Son Dakika
09:14 Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
00:59 Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç
00:57 Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı?
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 09:49:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement