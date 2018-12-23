Kendilerini son anda kurtardılar.

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Metroda Bir Kadının Etek Altı Görüntülerini Çeken Yaşlı Adam, Kalp Krizi Numarası Yaparak Polisten Kurtulmak İstedi

Cep Telefonu Bataryası Bir Anda Alev Aldı

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var