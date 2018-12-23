Kendilerini Son Anda Kurtardılar.
4 saat önce
Kendilerini son anda kurtardılar.
Kendilerini son anda kurtardılar... Patlayan cep telefonu bataryası güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
VAN - Van
'da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Van'da bir cep telefonu satışı ve tamiri yapan dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi. Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline aldığı sırada bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinden elinden yere doğru fırlattı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:37 Kaynak: İHA
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