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KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika

KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

15.01.2022 10:14

İZMİR'de, kendisini tuğgeneral ve MİT personeli, yanındaki kişiyi de koruması piyade yüzbaşı olarak tanıtan Tayfun G., buluştuğu 5 kişiyi, elinde çok sayıda sıfır otomobil, sıvı yağ ve şeker bulunduğunu ve satmayı düşündüğünü söyleyerek dolandırmaya çalışırken yakalandı.

İZMİR'de, kendisini tuğgeneral ve MİT personeli, yanındaki kişiyi de koruması piyade yüzbaşı olarak tanıtan Tayfun G., buluştuğu 5 kişiyi, elinde çok sayıda sıfır otomobil, sıvı yağ ve şeker bulunduğunu ve satmayı düşündüğünü söyleyerek dolandırmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Tayfun G. ve M.Z.'nin üzerlerinde yapılan aramada, sahte Türk Silahlı Kuvvetleri kimliği çıktı. Operasyon ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ege Bölgesi'nde kendisini tuğgeneral olarak tanıtan, yanındaki M.Z.?yi de yüzbaşı koruması olduğunu söyleyen Tayfun G.'nin, Çiğli'deki bir kafeteryada 5 kişi ile buluşacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, kafeterya ve çevresinde önlem aldı. Takibe alınan Tayfun G. ve M.Z., dolandırmak istedikleri 5 kişiyle buluşunca harekete geçti. Sivil ekipler, Tayfun G. ve M.Z.'yi gözaltına aldı. O anlar, kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dışarı çıkarılan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sahte Türk Silahlı Kuvvetleri kimliği, 1 tabanca ve 6 mermi çıktı. Tayfun G.'nin sahte kimlikte gerçek ismini kullandığı, ancak soyadını 'Dündar' olarak değiştirdiği belirlendi.

2'si dolandırıcılık, 1'i de özel belgede sahtecilik olmak üzere 3 suçtan arandığı belirlenen Tayfun G.'nin kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, Bursa, Mersin, Antalya, Ankara ve Denizli'de ticaret yapan kişilere elindeki sıfır otomobil, yüklü miktarda sıvı yağ ve şeker bulunduğunu, bunları satacağını söyleyerek dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

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Dolandırıcılık, Otomobil, Piyade, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KENDİLERİNİ TUĞGENERAL VE YÜZBAŞI OLARAK TANITIP, DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika
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